Фёкла Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Емельян

Мать: ?

Бракосочетание
15.10.1798

Муж: Аким Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1801

Сын: Михаил Акимов

Отец ребёнка: Аким Анисимов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
24.09.1807

Дочь: Фёкла Акимова

Отец ребёнка: Аким Анисимов

д.Артамонинки
Смерть
Неизвестно
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