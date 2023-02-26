Фёкла Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1798
Муж: Аким Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1801
Сын: Михаил Акимов
Отец ребёнка: Аким Анисимов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
24.09.1807
Дочь: Фёкла Акимова
Отец ребёнка: Аким Анисимов
д.Артамонинки
Смерть
Неизвестно