Шардёв Стефан Петров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1770
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шардёв Наум Стефанов
Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шардёв Иван Стефанов
Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова
Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1817
Смерть
1824