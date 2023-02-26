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Шардёв Стефан Петров

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1770

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пётр

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шардёв Наум Стефанов

Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шардёв Потапий Стефанов

Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шардёв Антон Стефанов

Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шардёв Иван Стефанов

Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Ульяна Фёдорова

Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1817
Смерть
1824
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