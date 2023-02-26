Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иосиф Петров
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шардёв Стефан Петров
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно