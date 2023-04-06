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Дмитрий Яковлев

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1849

Отец: Шардёв Яков Потапов

Мать: Стефанида Игнатова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Стефан Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Рождение ребёнка
21.08.1871

Сын: Тит Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1873

Сын: Евдоким Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1874

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Сын: Антоний Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1881

Сын: Игнатий Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Косьма Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1886

Сын: Иван (Алексей) Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1887

Сын: Максим Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1888

Сын: Фадей Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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