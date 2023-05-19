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Тит Дмитриев

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871

Отец: Дмитрий Яковлев

Мать: Анна Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1891

Жена: Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Матвей Титов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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