Тит Дмитриев
Место рождения
Дата рождения21.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871
Отец: Дмитрий Яковлев
Мать: Анна Никифорова
Бракосочетание
20.02.1891
Жена: Татьяна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Матвей Титов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно