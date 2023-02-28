Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения05.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1874
Отец: Иван мл
Мать: Пелагея ст
Бракосочетание
20.02.1891
Муж: Тит Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Матвей Титов
Отец ребёнка: Тит Дмитриев
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно