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Татьяна Иванова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1838 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1874

Отец: Иван мл

Мать: Пелагея ст

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Тит Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Матвей Титов

Отец ребёнка: Тит Дмитриев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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