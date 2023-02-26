Пелагея ст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея ст

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1812 г.р.

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Наталия Ильина

Рождение ребёнка
27.08.1871

Сын: Павел

Отец ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Иван мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1874

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Ксения (по крёстному)

Отец ребёнка: Иван мл

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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