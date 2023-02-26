Пелагея ст
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
27.08.1871
Бракосочетание
07.02.1873
Муж: Иван мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1874
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
08.01.1882
Дочь: Ксения (по крёстному)
Отец ребёнка: Иван мл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно