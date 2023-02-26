Наталия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

31.03.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1832

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Рыбакова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея ст

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
14.05.1843

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1844

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1847

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеев

Смерть
31.03.1874
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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