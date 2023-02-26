Наталия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти31.03.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1832
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Рыбакова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея ст
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
14.05.1843
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
07.10.1844
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
11.01.1847
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеев
Смерть
31.03.1874