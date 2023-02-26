Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Никифор Сергеев
Мать: Ефимия (Федосова)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
21.08.1871
Сын: Тит Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
29.07.1873
Сын: Евдоким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
18.11.1874
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
06.07.1877
Сын: Антоний Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
16.03.1879
Сын: Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
18.12.1881
Сын: Игнатий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1884
Сын: Косьма Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
06.03.1886
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
13.05.1887
Сын: Максим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
16.08.1888
Сын: Фадей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Смерть
Неизвестно