Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никифорова

Анна Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Никифор Сергеев

Мать: Ефимия (Федосова)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
21.08.1871

Сын: Тит Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1873

Сын: Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1874

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Сын: Антоний Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1881

Сын: Игнатий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Косьма Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1886

Сын: Иван (Алексей) Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1887

Сын: Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1888

Сын: Фадей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close