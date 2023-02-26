Ефимия (Федосова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти15.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1839
Сын: Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
21.07.1842
Сын: Трофим Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1845
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1848
Дочь: Елена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1853
Сын: Ермолай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
05.07.1857
Дочь: Ольга Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1860
Дочь: Анна мл
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.01.1874