Ефимия (Федосова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия (Федосова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

15.01.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1839

Сын: Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1842

Сын: Трофим Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1845

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1848

Дочь: Елена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Ермолай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

Рождение ребёнка
05.07.1857

Дочь: Ольга Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1860

Дочь: Анна мл

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.01.1874
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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