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Елена Никифорова

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1848

Отец: Никифор Сергеев

Мать: Ефимия (Федосова)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евгения Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Рождение ребёнка
11.07.1871

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Рождение ребёнка
30.01.1874

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Павел Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1881

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кирилл Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.04.1904

Муж: Александр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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