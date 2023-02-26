Елена Никифорова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1848
Отец: Никифор Сергеев
Мать: Ефимия (Федосова)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евгения Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1871
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1874
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
21.08.1876
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1881
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кирилл Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1891
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
Бракосочетание
11.04.1904
Муж: Александр Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно