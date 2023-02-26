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Параскева Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Павел Иванов

Мать: Елена Никифорова

Рождение ребёнка
11.07.1891

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1893

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1895

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1899

Дочь: Фёкла Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1900

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1902

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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