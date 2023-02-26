Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Павел Иванов
Мать: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
11.07.1891
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
02.07.1893
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
26.06.1895
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
18.06.1897
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
19.11.1899
Дочь: Фёкла Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
15.10.1900
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
05.12.1902
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьев
Смерть
Неизвестно