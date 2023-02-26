Павел Иванов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.01.1849
Дата смерти06.09.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849
Отец: Иван Артемов
Мать: Анна (Минеева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евгения Павлова
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
11.07.1871
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
30.01.1874
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
21.08.1876
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
23.04.1881
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Акилина Павлова
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кирилл Павлов
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Рождение ребёнка
21.12.1891
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Елена Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Никифорова
Смерть
06.09.1896
Причина смерти: от натуральной