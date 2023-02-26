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Павел Иванов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.01.1849

Дата смерти

06.09.1896

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849

Отец: Иван Артемов

Мать: Анна (Минеева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евгения Павлова

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Рождение ребёнка
11.07.1871

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Рождение ребёнка
30.01.1874

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1881

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Акилина Павлова

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кирилл Павлов

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Никифорова

Смерть
06.09.1896
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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