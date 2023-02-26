Иван Артемов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Артемий
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1832
Жена: Параскева Варфоломеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1840
Сын: Захарий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Варфоломеева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1845
Жена: Анна (Минеева)
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1849
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Анна (Минеева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1854
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна (Минеева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1857
Сын: Давид Иоаннов
Мать ребёнка: Анна (Минеева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Анна (Минеева)
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно