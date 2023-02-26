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Иван Артемов

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Артемий

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1832

Жена: Параскева Варфоломеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1840

Сын: Захарий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Варфоломеева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1845

Жена: Анна (Минеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Анна (Минеева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1854

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна (Минеева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1857

Сын: Давид Иоаннов

Мать ребёнка: Анна (Минеева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Анна (Минеева)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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