Анна (Минеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Минеева)

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Моралёв Тимофей Титов

Мать: Моралёва Анастасия Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1845

Муж: Иван Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Артемов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1854

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Артемов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1857

Сын: Давид Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Артемов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Артемов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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