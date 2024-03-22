Анна (Минеева)
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Моралёв Тимофей Титов
Бракосочетание
14.02.1845
Муж: Иван Артемов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1849
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Артемов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1854
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Артемов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1857
Сын: Давид Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Артемов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Артемов
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно