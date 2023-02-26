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Моралёв Тимофей Титов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Моралёв Тит Сазонов

Мать: Моралева Евдокия Савельева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1808

Жена: Моралёва Анастасия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1817

Сын: Моралёв Власий (Василий) (Иванов)

Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна (Минеева)

Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Емельянова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1831

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Емельянова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моралёва Анастасия Емельянова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1847
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