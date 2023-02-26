Моралёв Тимофей Титов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Моралёв Тит Сазонов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1817
Сын: Моралёв Власий (Василий) (Иванов)
Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна (Минеева)
Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
27.02.1831
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Моралёва Анастасия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1847