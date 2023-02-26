Моралёв Тит Сазонов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1759
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Моралёв Сазон
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Моралева Евдокия Савельева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Моралева Евдокия Савельева
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1797
Сын: Моралёв Семён Титов
Мать ребёнка: Моралева Евдокия Савельева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1799
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.