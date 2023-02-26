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Моралёв Тит Сазонов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1759

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Моралёв Сазон

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Моралёв Тимофей Титов

Мать ребёнка: Моралева Евдокия Савельева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Моралёв Емельян Титов

Мать ребёнка: Моралева Евдокия Савельева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1797

Сын: Моралёв Семён Титов

Мать ребёнка: Моралева Евдокия Савельева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1799
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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