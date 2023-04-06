Андрей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Тимофеев

Андрей Тимофеев

avatar

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

26.03.1830

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Моралёв Тимофей Титов

Мать: Моралёва Анастасия Емельянова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.03.1830
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close