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Андрей Тимофеев
Андрей Тимофеев
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Место рождения
Иванцево
, Дубровская волость, Поречский уезд
Дата рождения
1828
Дата смерти
26.03.1830
Пол
Мужской
Отец
Моралёв Тимофей Титов
1791 г.р.
Мать
Моралёва Анастасия Емельянова
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Моралёв Тимофей Титов
Мать:
Моралёва Анастасия Емельянова
Иванцево
, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.03.1830
Иванцево
, Дубровская волость, Поречский уезд
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