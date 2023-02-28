Моралёв Власий (Василий) (Иванов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моралёв Власий (Василий) (Иванов)

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

28.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Моралёв Тимофей Титов

Мать: Моралёва Анастасия Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.10.1836

Жена: Наталия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1839

Сын: Илларион Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1842

Сын: Кирилл Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1843

Сын: Михаил Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1847

Сын: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1849

Сын: Алексей Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Евсигней Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Рождение ребёнка
19.11.1854

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1858

Сын: Филипп Власов

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.04.1864

Жена: Дария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Сергеева

Смерть
28.03.1877
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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