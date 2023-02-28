Моралёв Власий (Василий) (Иванов)
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти28.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Моралёв Тимофей Титов
Бракосочетание
11.10.1836
Жена: Наталия Сергеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1839
Сын: Илларион Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
08.06.1842
Сын: Кирилл Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
07.11.1843
Сын: Михаил Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
05.08.1847
Сын: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
16.03.1849
Сын: Алексей Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Евсигней Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
19.11.1854
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
10.10.1858
Сын: Филипп Власов
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Бракосочетание
29.04.1864
Жена: Дария Григорьева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Сергеева
Смерть
28.03.1877