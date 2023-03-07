Филипп Власов
Место рождения
Дата рождения10.10.1858
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1858
Бракосочетание
16.01.1877
Жена: Евдокия Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1879
Сын: Семён Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
20.09.1882
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
14.12.1885
Дочь: Анастасия Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Николай Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Военная служба
1887
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
31.03.1890
Сын: Тит Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
06.07.1892
Сын: Прокопий Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
05.02.1895
Сын: Георгий Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Илья Филиппов
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
1900
Причина смерти: от натуральной