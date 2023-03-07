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Филипп Власов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.10.1858

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1858

Отец: Моралёв Власий (Василий) (Иванов)

Мать: Наталия Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1877

Жена: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Семён Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1885

Дочь: Анастасия Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Николай Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1887
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
31.03.1890

Сын: Тит Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Прокопий Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Георгий Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Илья Филиппов

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
1900
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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