Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения16.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1860
Отец: Тимофей Никифоров
Мать: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
16.01.1877
Муж: Филипп Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1879
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
20.09.1882
Дочь: Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
14.12.1885
Дочь: Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
03.12.1887
Сын: Николай Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
31.03.1890
Сын: Тит Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
06.07.1892
Сын: Прокопий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
05.02.1895
Сын: Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Илья Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Власов
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Власов
Смерть
Неизвестно