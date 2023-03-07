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Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1860

Отец: Тимофей Никифоров

Мать: Екатерина Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1877

Муж: Филипп Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1885

Дочь: Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1887

Сын: Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1890

Сын: Тит Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Прокопий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Илья Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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