Анна Павлова
Место рождения
Дата рождения30.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1874
Отец: Павел Иванов
Мать: Елена Никифорова
Бракосочетание
19.01.1892
Муж: Иван Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
23.02.1896
Сын: Тимофей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
20.06.1899
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Смерть
Неизвестно