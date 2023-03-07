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Анна Павлова

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1874

Отец: Павел Иванов

Мать: Елена Никифорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Иван Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1899

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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