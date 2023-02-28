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Иван Герасимов

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1872

Отец: Герасим Яковлев

Мать: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Анна Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Тимофей Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Павлова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1899

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Анна Павлова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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