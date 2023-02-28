Иван Герасимов
Место рождения
Дата рождения20.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1872
Отец: Герасим Яковлев
Мать: Анна Трофимова
Бракосочетание
19.01.1892
Жена: Анна Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
23.02.1896
Сын: Тимофей Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Павлова
Рождение ребёнка
20.06.1899
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Анна Павлова
Смерть
Неизвестно