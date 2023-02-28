Герасим Яковлев
Место рождения
Дата рождения15.02.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1846
Отец: Яков Стефанов
Мать: Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прокопий Герасимов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
20.07.1872
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
16.02.1874
Дочь: Домникия Герасимова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
23.08.1875
Дочь: Наталия Герасимова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
д.Холмы
Рождение ребёнка
1878
Сын: Григорий Герасимов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Феодосия Герасимова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
13.01.1884
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
27.01.1887
Сын: Ефрем Герасимов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
16.08.1888
Сын: Фадей Герасимов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Фёдор Герасимов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Смерть
Неизвестно