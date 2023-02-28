Герасим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Яковлев

Герасим Яковлев

avatar

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.02.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1846

Отец: Яков Стефанов

Мать: Параскева Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Прокопий Герасимов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
20.07.1872

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1874

Дочь: Домникия Герасимова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1875

Дочь: Наталия Герасимова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

д.Холмы
Рождение ребёнка
1878

Сын: Григорий Герасимов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Феодосия Герасимова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1884

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1887

Сын: Ефрем Герасимов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1888

Сын: Фадей Герасимов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Фёдор Герасимов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close