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Параскева Никифорова

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

18.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никифор Андреев

Мать: Дария Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1835

Муж: Яков Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.11.1836

Муж: Илья (Стефанов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1839

Сын: Филипп Ильин

Отец ребёнка: Илья (Стефанов)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1840

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья (Стефанов)

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Трифон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

д.Холмы вотчины поручика Александра Азовского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1843

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1846

Сын: Герасим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1849

Сын: Ксенофонт Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.10.1850

Муж: Григорий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Яков Стефанов

д.Холмы
Рождение ребёнка
04.12.1857

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Стефанов

д.Холмы
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мина Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Рождение ребёнка
04.07.1859

Сын: Прокофий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.02.1883
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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