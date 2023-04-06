Параскева Никифорова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти18.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Никифор Андреев
Мать: Дария Трофимова
Бракосочетание
12.11.1835
Муж: Яков Стефанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.11.1836
Муж: Илья (Стефанов)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1839
Сын: Филипп Ильин
Отец ребёнка: Илья (Стефанов)
Рождение ребёнка
06.03.1840
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михаил Ильин
Отец ребёнка: Илья (Стефанов)
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Трифон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
д.Холмы вотчины поручика Александра Азовского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1843
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
15.02.1846
Сын: Герасим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
17.01.1849
Сын: Ксенофонт Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Бракосочетание
15.10.1850
Муж: Григорий Никифоров
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Яков Стефанов
д.Холмы
Рождение ребёнка
04.12.1857
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Стефанов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мина Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Рождение ребёнка
04.07.1859
Сын: Прокофий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Стефанов
Смерть
18.02.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище