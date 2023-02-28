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Ирина Яковлева

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1818 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1843

Отец: Яков Стефанов

Мать: Параскева Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1864

Муж: Иван Исааков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1873

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Исааков

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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