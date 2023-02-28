Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рождения09.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1843
Отец: Яков Стефанов
Мать: Параскева Никифорова
Бракосочетание
06.11.1864
Муж: Иван Исааков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1873
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Исааков
Смерть
Неизвестно