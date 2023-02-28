Иван Исааков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Исааков

Иван Исааков

avatar

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1864

Жена: Ирина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1873

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close