Григорий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Пелагия Алексеева
Рождение ребёнка
12.05.1839
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Бракосочетание
15.10.1850
Жена: Параскева Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно