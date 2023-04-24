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Григорий Никифоров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Пелагия Алексеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1839

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.10.1850

Жена: Параскева Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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