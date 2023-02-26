Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Яковлева

Агафья Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1839

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close