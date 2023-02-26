Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1839
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никифоров
Смерть
Неизвестно