Пелагия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

22.10.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1803

Сын: Григорий мл

Отец ребёнка: Никифор Никифоров

д.Холмы
Бракосочетание
04.11.1806

Муж: Никифор Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
22.10.1806
д.Холмы
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