Пелагия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти22.10.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1803
Сын: Григорий мл
Отец ребёнка: Никифор Никифоров
д.Холмы
Бракосочетание
04.11.1806
Муж: Никифор Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
22.10.1806
д.Холмы