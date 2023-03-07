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Илья (Стефанов)

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

11.10.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1836

Жена: Параскева Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1839

Сын: Филипп Ильин

Мать ребёнка: Параскева Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Параскева Никифорова

Смерть
11.10.1848
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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