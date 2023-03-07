Илья (Стефанов)
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти11.10.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1836
Жена: Параскева Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1839
Сын: Филипп Ильин
Мать ребёнка: Параскева Никифорова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Параскева Никифорова
Смерть
11.10.1848