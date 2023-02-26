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Трифон Яковлев

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Место рождения

д.Холмы вотчины поручика Александра Азовского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1842

Дата смерти

20.04.1842

Пол

Мужской

Отец

До 1818 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842

Отец: Яков Стефанов

Мать: Параскева Никифорова

д.Холмы вотчины поручика Александра Азовского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.04.1842
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Азовского
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