Трифон Яковлев
Место рожденияд.Холмы вотчины поручика Александра Азовского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1842
Дата смерти20.04.1842
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842
Отец: Яков Стефанов
Мать: Параскева Никифорова
д.Холмы вотчины поручика Александра Азовского Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.04.1842
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Азовского