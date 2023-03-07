Феодосия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Герасим Яковлев
Мать: Анна Трофимова
Бракосочетание
29.10.1901
Муж: Андрей Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1902
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ледченков Павел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомин
Смерть
Неизвестно