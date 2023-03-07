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Феодосия Герасимова

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Герасим Яковлев

Мать: Анна Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1901

Муж: Андрей Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1902

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ледченков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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