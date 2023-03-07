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Андрей Фомин

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: ?

Мать: ?

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1901

Жена: Феодосия Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1902

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Феодосия Герасимова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ледченков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Феодосия Герасимова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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