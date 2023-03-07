Андрей Фомин
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1901
Жена: Феодосия Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1902
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ледченков Павел Андреевич
Мать ребёнка: Феодосия Герасимова
Смерть
Неизвестно