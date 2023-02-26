Васса Семёнова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1879
Муж: Фома Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1881
Сын: Андрей Фомин
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
30.10.1881
Сын: Михаил Фомин
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
13.01.1884
Дочь: Ксения Фомина
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Фомина
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
22.05.1887
Сын: Семён Фомин
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Васса Фомина
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
13.06.1891
Дочь: Акилина Фомина
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Власий Фомин
Отец ребёнка: Фома Ильин
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Константин (по крёстному)
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Матрона (по крёстному)
Смерть
Неизвестно