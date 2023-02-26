Васса Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Семёнова

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Фома Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1881

Сын: Андрей Фомин

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Михаил Фомин

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1884

Дочь: Ксения Фомина

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Фомина

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1887

Сын: Семён Фомин

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Васса Фомина

Отец ребёнка: Фома Ильин

Рождение ребёнка
13.06.1891

Дочь: Акилина Фомина

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Власий Фомин

Отец ребёнка: Фома Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Константин (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Матрона (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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