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Никифор Сергеев

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

01.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сергей Афанасиев

Мать: Екатерина Парфенова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1834

Жена: Ефимия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1839

Сын: Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1842

Сын: Трофим Никифоров

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1845

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1848

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Ермолай Никифоров

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

Рождение ребёнка
05.07.1857

Дочь: Ольга Никифорова

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1860

Дочь: Анна мл

Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1875
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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