Никифор Сергеев
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти01.05.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сергей Афанасиев
Мать: Екатерина Парфенова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1834
Жена: Ефимия Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.03.1839
Сын: Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
Рождение ребёнка
21.07.1842
Сын: Трофим Никифоров
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1845
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1848
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1853
Сын: Ермолай Никифоров
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
Рождение ребёнка
05.07.1857
Дочь: Ольга Никифорова
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1860
Дочь: Анна мл
Мать ребёнка: Ефимия (Федосова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1875