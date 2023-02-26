Сергей Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Афанасиев

Сергей Афанасиев

avatar

Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: ?

Мать: ?

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Екатерина Парфенова

Рождение ребёнка
28.05.1795

Сын: Никита Сергеев

Мать ребёнка: Екатерина Парфенова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никифор Сергеев

Мать ребёнка: Екатерина Парфенова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Екатерина Парфенова

Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Ульяна Сергеева

Мать ребёнка: Екатерина Парфенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close