Сергей Афанасиев
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иоанн Сергеев
Мать ребёнка: Екатерина Парфенова
Рождение ребёнка
28.05.1795
Сын: Никита Сергеев
Мать ребёнка: Екатерина Парфенова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никифор Сергеев
Мать ребёнка: Екатерина Парфенова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Екатерина Парфенова
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Ульяна Сергеева
Мать ребёнка: Екатерина Парфенова
Смерть
Неизвестно