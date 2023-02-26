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Екатерина Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Парфен

Мать: ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Афанасиев

Рождение ребёнка
28.05.1795

Сын: Никита Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Афанасиев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Афанасиев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Афанасиев

Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Ульяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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