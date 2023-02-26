Екатерина Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Афанасиев
Рождение ребёнка
28.05.1795
Сын: Никита Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Афанасиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Никифор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Афанасиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Афанасиев
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Ульяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Афанасиев
Смерть
Неизвестно