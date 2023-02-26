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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Андрей Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шлыков Мина Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шишкин Фёдор Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Иван Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

д.Шишки
Рождение ребёнка
До 1776

Дочь: Екатерина Парфенова

Отец ребёнка: Парфен

Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Андрей Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

д.Шишки
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