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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Андрей Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Шлыков Мина Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Парфен
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Иван Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
д.Шишки
Рождение ребёнка
До 1776
Дочь: Екатерина Парфенова
Отец ребёнка: Парфен
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Андрей Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
д.Шишки