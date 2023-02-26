Парфен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Андрей Парфенов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Шлыков Мина Парфенов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Иван Парфенов
Мать ребёнка: ?
д.Шишки
Рождение ребёнка
До 1776
Дочь: Екатерина Парфенова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Андрей Парфенов
Мать ребёнка: ?
д.Шишки
Смерть
Неизвестно