Шлыков Мина Парфенов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1764
Дата смерти31.05.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Минин
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шлыков Тимофей Минин
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дорофей Минин
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дария Минина
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1801
Дочь: Стефанида Минина
Мать ребёнка: Анна Иванова
Место жительства
С 1811
Смерть
31.05.1820