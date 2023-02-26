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Шлыков Мина Парфенов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1764

Дата смерти

31.05.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Парфен

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Минин

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шлыков Тимофей Минин

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дорофей Минин

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дария Минина

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
26.09.1801

Дочь: Стефанида Минина

Мать ребёнка: Анна Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1811
Смерть
31.05.1820
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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