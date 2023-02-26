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Шлыков Тимофей Минин

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

10.03.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шлыков Мина Парфенов

Мать: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1802

Жена: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1805

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1807

Сын: Архип Тимофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1809

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шлыков Максим (Минин)

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1814

Сын: Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шлыков Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1821

Дочь: Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1822

Сын: Шлыков Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1823

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шлыков Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Смерть
10.03.1837
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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