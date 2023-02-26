Шлыков Тимофей Минин
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти10.03.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Шлыков Мина Парфенов
Мать: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1805
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
17.02.1807
Сын: Архип Тимофеев
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
24.06.1809
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1814
Сын: Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
12.03.1821
Дочь: Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
21.02.1822
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
08.09.1823
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шлыкова Устина (Афанасиева)
Смерть
10.03.1837