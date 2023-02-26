Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Минин

Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шлыков Тимофей Минин

Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дорофей Минин

Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дария Минина

Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов

Рождение ребёнка
26.09.1801

Дочь: Стефанида Минина

Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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