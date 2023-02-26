Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Минин
Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шлыков Тимофей Минин
Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дорофей Минин
Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дария Минина
Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов
Рождение ребёнка
26.09.1801
Дочь: Стефанида Минина
Отец ребёнка: Шлыков Мина Парфенов
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно