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Шлыков Максим (Минин)

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

10.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шлыков Тимофей Минин

Мать: Шлыкова Устина (Афанасиева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1836

Жена: Екатерина Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1838

Дочь: Ефимия ст

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1840

Дочь: Ефимия Максимова

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1843

Сын: Тимофей Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1844

Сын: Моисей Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Сергеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1846

Жена: Шлыкова Ирина Ферапонтова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Анисия Максимова

Мать ребёнка: Шлыкова Ирина Ферапонтова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1853

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: Пелагея Федосова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1855

Сын: Шлыков Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Пелагея Федосова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1858

Дочь: Мавра Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Федосова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Пелагея Федосова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федосова

Смерть
10.09.1894
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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