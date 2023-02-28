Шлыков Максим (Минин)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти10.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шлыков Тимофей Минин
Бракосочетание
08.11.1836
Жена: Екатерина Сергеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1838
Дочь: Ефимия ст
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
Рождение ребёнка
12.09.1840
Дочь: Ефимия Максимова
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
Рождение ребёнка
20.02.1843
Сын: Тимофей Максимов
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
Рождение ребёнка
26.08.1844
Сын: Моисей Максимов
Мать ребёнка: Екатерина Сергеева
Бракосочетание
27.01.1846
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1847
Дочь: Анисия Максимова
Мать ребёнка: Шлыкова Ирина Ферапонтова
Рождение ребёнка
20.03.1853
Сын: Яков Максимов
Мать ребёнка: Пелагея Федосова
Рождение ребёнка
20.10.1855
Мать ребёнка: Пелагея Федосова
Рождение ребёнка
30.04.1858
Дочь: Мавра Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Федосова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Пелагея Федосова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федосова
Смерть
10.09.1894