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Пелагея Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

07.10.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1853

Сын: Яков Максимов

Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1855

Сын: Шлыков Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1858

Дочь: Мавра Максимова

Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлыков Максим (Минин)

Смерть
07.10.1880
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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