Пелагея Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти07.10.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1853
Сын: Яков Максимов
Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)
Рождение ребёнка
20.10.1855
Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)
Рождение ребёнка
30.04.1858
Дочь: Мавра Максимова
Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1880