Шлыков Дмитрий Максимов
Место рождения
Дата рождения20.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1855
Отец: Шлыков Максим (Минин)
Мать: Пелагея Федосова
Бракосочетание
13.01.1874
Жена: Елена (Устинова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875
Сын: Трофим Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
21.04.1877
Сын: Георгий Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
10.02.1879
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
17.03.1882
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
28.06.1883
Сын: Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: Мелания Дмитриева
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
23.03.1890
Сын: Гавриил Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
25.07.1892
Сын: Ермолай Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Рождение ребёнка
12.04.1900
Сын: Семён Дмитриев
Мать ребёнка: Елена (Устинова)
Смерть
Неизвестно