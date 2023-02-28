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Шлыков Дмитрий Максимов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1855

Отец: Шлыков Максим (Минин)

Мать: Пелагея Федосова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.01.1874

Жена: Елена (Устинова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875

Сын: Трофим Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1877

Сын: Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1879

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1882

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1883

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Мелания Дмитриева

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Ермолай Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1900

Сын: Семён Дмитриев

Мать ребёнка: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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