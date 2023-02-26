Пётр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения28.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1883
Отец: Шлыков Дмитрий Максимов
Мать: Елена (Устинова)
Бракосочетание
25.05.1901
Жена: Фёкла Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Фёкла Павлова
Смерть
Неизвестно