Пётр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Дмитриев

Пётр Дмитриев

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1883

Отец: Шлыков Дмитрий Максимов

Мать: Елена (Устинова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1901

Жена: Фёкла Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Фёкла Павлова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.