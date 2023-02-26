Фёкла Павлова
Место рождения
Дата рождения05.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1883
Отец: Павел Митрофанов
Мать: Параскева Саввина
Бракосочетание
25.05.1901
Муж: Пётр Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Дмитриев
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно