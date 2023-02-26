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Фёкла Павлова

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1883

Отец: Павел Митрофанов

Мать: Параскева Саввина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1901

Муж: Пётр Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Дмитриев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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