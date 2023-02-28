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Елена (Устинова)

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: ?

Мать: ?

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1874

Муж: Шлыков Дмитрий Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1875

Сын: Трофим Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1877

Сын: Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1879

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1882

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1883

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Мелания Дмитриева

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Гавриил Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Ермолай Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1900

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Шлыков Дмитрий Максимов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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