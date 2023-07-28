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Яков Максимов

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1853

Отец: Шлыков Максим (Минин)

Мать: Пелагея Федосова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Васса (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1873

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1876

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1880

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1880
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Иосиф Яковлев

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Терентий Яковлев

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1885

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1887

Сын: Минин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Трифон Яковлев

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1896

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно