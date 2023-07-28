Яков Максимов
Место рождения
Дата рождения20.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1853
Отец: Шлыков Максим (Минин)
Мать: Пелагея Федосова
Бракосочетание
27.01.1871
Жена: Васса (Григорьева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
17.09.1873
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
04.06.1876
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
05.05.1880
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Военная служба
1880
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
01.04.1882
Сын: Иосиф Яковлев
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
14.06.1883
Сын: Терентий Яковлев
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
30.05.1885
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
14.03.1887
Сын: Минин Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Трифон Яковлев
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
10.03.1896
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Васса (Григорьева)
Смерть
Неизвестно